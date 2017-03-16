Нарядившийся деревом аниматор напомнил пользователям сети о «Властелине Колец»

Видео: Kelbe Schrank / YouTube

Нарядившийся говорящим деревом аниматор вызвал восхищение пользователей Reddit. Ролик был опубликован на YouTube-канале Kelbe Schrank.

На видео, которое за два дня набрало более 70 тысяч просмотров, участник техасского фестиваля Earth Art прогуливается по улице, приветствуя хриплым голосом гостей мероприятия, и фотографируется с ними. «Увидев этого господина, я вновь почувствовал себя ребенком», — отметил посетитель портала Thefutureeye.

Вдохновленные необычным нарядом пользователи вспомнили пастырей леса из культовой трилогии «Властелин колец» популярного английского писателя Джона Роберта Толкина. «Это же энт! Как здорово!» — изумился один из них.

«Оно разговаривает! Мэрри, дерево разговаривает!» — процитировал одного из хоббитов пользователь с ником RemusYT.