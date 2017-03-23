Бьюти-блогер нанесла оскорбления троллей на туалетную бумагу

Итальянский бьюти-блогер Чиара Насти (Chiara Nasti) придумала необычный способ борьбы с интернет-троллями, поместив их оскорбления на туалетную бумагу. Об этом сообщает The Independent.

Девушка, раскрывающая секреты красоты в своем блоге на YouTube и аккаунте в Instagram, регулярно подвергается нападкам хейтеров, вынуждающих ее временно закрывать комментарии под роликами и фотографиями. Некоторые ненавистники Насти организовали ее травлю в Twitter.

A post shared by Chiara Nasti (@nastilove) on Mar 15, 2017 at 9:24am PDT

В итоге девушка собрала подборку негативных твитов о себе и нанесла их на туалетную бумагу. Снимок рулона в Instagram за несколько дней набрал более 25 тысяч лайков.

Материалы по теме За компом все смелые Тест «Ленты.ру» на умение противостоять интернет-троллям

В ноябре 2016 года тролли отредактировали снимок самой полной в мире манекенщицы Тесс Холлидей, с помощью фоторедактора превратив ее в кита. Получившийся коллаж был опубликован в Twitter. В ответ 31-летняя Холлидей отметила, что «киты — невероятно величественные животные».