Генпрокуратура сочла лечение гомеопатией законным

Генпрокуратура признала, что меморандум «О лженаучности гомеопатии», подготовленный комиссией РАН, носит рекомендательный характер. Таким образом ведомство ответило на запрос Национального совета по гомеопатии, обвинившего авторов в нарушениях, допущенных при составлении документа, сообщает ТАСС.

Уточняется, что меморандум не является обязательным к исполнению. Также Генпрокуратура отметила, что гомеопатические методы не противоречат законодательству и могут применяться в практической медицине.

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В феврале Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила доклад «О лженаучности гомеопатии». Минздраву рекомендовали изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, а антимонопольную службу призвали защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов «лечебных свойств».

После этого председатель «Национального совета по гомеопатии» Алексей Карпеев обвинил фармацевтические компании в том, что они пролоббировали меморандум. В свою очередь, в Минздраве пообещали создать рабочую группу для выработки предложений по дальнейшему регулированию отрасли.