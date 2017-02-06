Минздрав сформирует рабочую группу для определения будущего гомеопатии

После признания комиссией Российской академии наук (РАН) гомеопатии лженаукой Минздрав сформирует рабочую группу, которая займется выработкой предложений по дальнейшему регулированию отрасли. Об этом говорится в сообщении официального представителя Минздрава Олега Салагая, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 6 февраля.

Предполагается, что в обсуждении примут участие представители РАН, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии.

«В настоящее время методы гомеопатии в той или иной степени разрешены к применению в большинстве стран мира. Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок должны использоваться лишь препараты с доказанной клинической эффективностью», — отметил Салагай.

Ранее в понедельник, 6 февраля, комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии». Минздраву было рекомендовано изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, а антимонопольной службе — защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов «лечебных свойств». Также, согласно документу, аптекам не стоит выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами, а провизорам — прекратить их рекомендовать. В меморандуме отмечалось, что лечение сверхмалыми дозами гомеопатических препаратов не имеет «научных основ и обоснований».