Фурсенко усомнился в необходимости изучения гомеопатии на уровне РАН и Минздрава

Помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что возникшие в обществе споры вокруг гомеопатии и ее лженаучности не стоят потраченной на них энергии, цитирует его РИА Новости.

«Я не уверен, что это главные проблемы, которые сегодня должны волновать нашу науку и медицину», — заявил помощник президента, отметив при этом высокий профессионализм комиссии Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой.

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6 февраля комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН опубликовала доклад «О лженаучности гомеопатии». Специалисты порекомендовали Минздраву изъять гомеопатические препараты из государственных клиник, а ФАС — оградить потенциальных покупателей от недобросовестной рекламы, в которой говорится о «лечебных свойствах» таких средств. Аптекам было рекомендовано выкладывать гомеопатические препараты отдельно от остальных лекарств.

После этого в Минздраве рассказали о планах создать рабочую группу для дальнейшего регулирования отрасли. К дискуссиям рабочей группы планируют привлечь представителей РАН и лучших медицинских учреждений страны, а также специалистов по гомеопатии.