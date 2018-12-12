Колдунья расплатилась за ЖКХ магическими книгами

Судебные приставы пришли домой к должнице из Великого Новгорода, которая оказалась практикующей колдуньей. Магическая литература, принадлежавшая женщине, попала в опись и была арестована. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Проникнув в квартиру, силовики обнаружили, что жилье практикующей колдуньи обставлено специфическим реквизитом, используемым в магических целях.

«Специфическое имущество, в том числе свечи и канделябры, в акт описи и ареста не попали, — отмечается в сообщении ФССП. — А вот литература по оккультным наукам из квартиры все же исчезла. <...> ...судебные приставы разъяснили хозяйке, что по долгам надо платить, даже если ты предсказываешь человеческие судьбы и общаешься с тонкими мирами».

Кроме магических книг у колдуньи забрали микроволновую печь, пылесос и телевизор.

После визита приставов женщина оплатила часть 30-тысячного долга за ЖКХ. Однако, как сообщается на сайте ведомства, если долг не будет погашен в полном объеме, имущество передадут на реализацию.

По статистике Национального бюро кредитных историй, с января по ноябрь 2018-го количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги в России увеличилось почти на 21 процент. В совокупности «плохие» потребители услуг ЖКХ задолжали 1,63 миллиарда рублей.

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