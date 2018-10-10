«Магический» питон задушил колдуна на мотоцикле

В Гане ручной питон стал причиной гибели собственного хозяина. Об этом сообщает издание GhanaWeb.

Молодой человек ехал на мотоцикле, который вел его друг. Они направлялись к знакомому на церемонию, которую тот собирался устроить по случаю выбора имени для ребенка. GhanaWeb утверждает, что в дороге друзья попали в небольшое ДТП. Это смутило питона, которого мужчина повесил себе на шею, и он принялся душить человека.

Материалы по теме Дикая смесь Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости

Очевидцы происшествия пытались вмешаться, но не смогли ничего сделать. Змею удалось снять при помощи палки лишь после гибели ее хозяина. Кто-то из присутствующих снял это на видео.

Мужчина считал своего питомца волшебным и использовал его в магических ритуалах. Клиенты приносили ему деньги, которые он «околдовывал» при помощи питона. Такая практика пользуется популярностью в некоторых кругах молодежи в Гане, отмечает издание.

В июле сообщалось, что в Нигерии погиб колдун, решивший испытать амулет, который отводит пули. Амулет не сработал, и знахарь погиб от огнестрельного ранения.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!