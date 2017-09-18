Крокодил убил заклинателя крокодилов в Индонезии

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В индонезийском округе Кутай-Картанегара крокодил напал на шамана и утащил его под воду. Об этом сообщает издание Coconuts.co.

Местные жители обратились к заклинателю крокодилов с просьбой найти Арджуну — жителя деревни, который пропал накануне. Они утверждали, что Арджуна купался в реке, и на него напала одна из рептилий.

Когда заклинатель вошел в реку и стал читать мантры, его схватил крокодил. Мужчина мгновенно скрылся под водой. Очевидцы сняли гибель шамана на видео. Ролики опубликованы в YouTube и Instagram.

busamsamarinda / Instagram

На следующий день полиция нашла в реке тела Арджуны и заклинателя. По словам главы местной полиции Фадиллаха Зулкамаена (Fadillah Zulkarnaen), хищники не стали их есть. «Думаю, крокодил утащил шамана под воду, и у него кончился кислород, — рассказал Зулкамаен. — На фотографиях, которые я видел, тело не тронуто, руки и ноги на месте».

15 сентября сообщалось, что британский журналист Пол МакКлин, работавший в издании The Financial Times, стал добычей крокодила на Шри-Ланке.