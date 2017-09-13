Крокодил проглотил новую шляпу австралийца

Видео: ViralHog / YouTube

Крокодил съел шляпу австралийца, плывшего на лодке по реке Аделейд на австралийской Северной территории. Об этом сообщает UPI.

Мужчина снял случившееся на видео и опубликовал на YouTube. В начале ролика он объясняет, что направлялся кормить крокодилов. На нем была новая шляпа-акубра, купленная три недели назад. «Порыв ветра сдул ее с головы в реку, а там чертов крокодил решил съесть ее на полдник», — рассказал он.

Акубра — широкополая шляпа из шерсти австралийского кролика, которая популярна в Австралии. Ее носил главный герой фильма «Данди по прозвищу “Крокодил”».

В апреле сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд крокодил утащил и съел домашнюю собаку.