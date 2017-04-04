В Австралии крокодил утащил домашнюю собаку

Австралийский политик Шейн Кнут (Shane Knuth) призвал сократить поголовье крокодилов после того, как в штате Квинсленд хищник утащил и съел домашнюю собаку. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает издание Cairns Post.

Кнут утверждает, что инцидент произошел в минувшие выходные недалеко от города Иннисфейл. Крокодил атаковал австралийского келпи по кличке Расти, гулявшего возле дома своих хозяев. В подтверждение своих слов политик продемонстрировал фотографию рептилии с торчащей из пасти собачьей лапой.

По словам Кнута, недавние дожди и наводнения могут сделать нападения крокодилов более частыми. «Люди едут в Квинсленд, чтобы насладиться солнцем и пляжами, а видят повсюду атаки крокодилов и предупреждающие таблички», — посетовал он.

В марте сообщалось, что 19-летний игрок клуба «Атлетико Минейро де Тет» из Мозамбика Эстевао Альберто Жино погиб после нападения крокодила на берегу реки Замбези.