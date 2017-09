Крокодил на Шри-Ланке растерзал британского журналиста

Британский журналист Пол МакКлин (Paul McClean), работавший в издании The Financial Times, стал добычей крокодила на Шри-Ланке. Об этом сообщает New York Post.

25-летний выпускник Оксфордского университета находился в отпуске вместе с друзьями. Мужчина отошел к ближайшей лагуне помыть руки. По предварительным данным, животное схватило МакКлина, когда он опустил их в воду.

По словам очевидцев, они видели как рептилия утащила под воду «размахивающего руками и ногами мужчину».

Журналист пропал в лагуне Элефант-Рок, неподалеку от пляжа, популярного у серфингистов. «Это первое известное мне нападение крокодила на Шри-Ланке. Сюда ходят как туристы, так и местные жители. Пляж считается прекрасным уединенным и безопасным местом», — рассказал один из очевидцев.

Спасатели ведут поиски тела британца.

В июне прошлого года на территории отеля в парке развлечений Walt Disney World в американском штате Флорида аллигатор утащил мальчика, находившегося на берегу пруда. Свидетелями нападения рептилии на ребенка стали его родители. Отец попытался спасти малыша, но ему это не удалось. Тело ребенка удалось найти спустя несколько дней.