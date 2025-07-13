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07:56, 13 июля 2025Мир

Глава ФБР опроверг сообщения о своей отставке

Глава ФБР Патель заявил, что не планирует уходить в отставку
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель опроверг данные о том, что он якобы допускает возможность своей отставки, заявив, что эта информация не соответствует действительности. Об этом чиновник написал в X.

«Теории заговора не соответствуют действительности и никогда не соответствовали», — заявил Патель. Он подчеркнул, что считает честью возможность служить американскому лидеру Дональду Трампу, добавив, что будет делать это до тех пор, пока президенту США это нужно.

Ранее сообщалось, что Патель якобы потребовал отставки генерального прокурора США Пэм Бонди из-за разногласий по делу Эпштейна и допустил, что сам уйдет в отставку.

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