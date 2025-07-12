Глава ФБР потребовал отставки генпрокурора из-за дела Эпштейна

Daily Wire: Патель потребовал отставки Бонди из-за разногласий по делу Эпштейна

Директор ФБР Кэш Патель потребовал отставки главы Минюста и генерального прокурора США Пэм Бонди на фоне их разногласий по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Wire.

Отмечается, что Патель также не исключает уход со своего поста вслед за своим заместителем Дэном Бонджино. В Белом доме в ответ на просьбу дать комментарии заявили, что любая попытка посеять раздор в команде президента США Дональда Трампа беспочвенна.

Ранее Минюст США и ФБР пришли к выводу об отсутствии доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел «список клиентов».

До этого миллиардер Илон Маск согласился с призывом опубликовать неотредактированные материалы по делу Эпштейна, которого обвиняли в связях с несовершеннолетними девушками.