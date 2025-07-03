Маск призвал рассекретить угрожающие Трампу материалы

Маск согласился с призывом опубликовать материалы по делу Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск согласился с призывом опубликовать неотредактированные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в связях с несовершеннолетними девушками. Об этом он написал в социальной сети X.

«Да», — ответил миллиардер под публикацией с призывом рассекретить материалы дела.

Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в деле против Эпштейна, и именно поэтому документы до сих пор не раскрыты полностью. После этого бизнесмен сделал репост видео с американским лидером на вечеринке Эпштейна.

В январе в США опубликовали список фигурантов дела Эпштейна. В нем оказалось более 150 имен.