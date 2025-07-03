Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:49, 3 июля 2025Мир

Маск призвал рассекретить угрожающие Трампу материалы

Маск согласился с призывом опубликовать материалы по делу Эпштейна
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск согласился с призывом опубликовать неотредактированные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в связях с несовершеннолетними девушками. Об этом он написал в социальной сети X.

«Да», — ответил миллиардер под публикацией с призывом рассекретить материалы дела.

Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в деле против Эпштейна, и именно поэтому документы до сих пор не раскрыты полностью. После этого бизнесмен сделал репост видео с американским лидером на вечеринке Эпштейна.

В январе в США опубликовали список фигурантов дела Эпштейна. В нем оказалось более 150 имен.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска

    Автор «Игры в кальмара» опроверг съемки американской версии сериала

    В российском городе выпал град и попал на видео

    Житель Москвы сообщил о заложенной под машину бомбе

    Москвичка заглянула под свой диван и удивилась

    Стало известно об исчерпании ВСУ сил для новых атак на курское приграничье

    Беспилотники снова атаковали Удмуртию

    Киселев заявил о невозможности работы Sputnik в Азербайджане

    Набиуллина высказалась о возвращении иностранных банков в Россию

    В России мужчина набросился на пенсионера с криком «Аллах акбар» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости