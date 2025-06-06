Маск сделал репост видео с Трампом на вечеринке Эпштейна в 1992 году

Американский предприниматель Илон Маск сделал репост видео с президентом США Дональдом Трампом на вечеринке миллиардера Джеффри Эпштейна. Видео опубликовано на странице бизнесмена в социальной сети X.

Маск опубликовал публикацию другого пользователя с фрагментом репортажа телеканала MSNBC. На кадрах видно, как Трамп проводит время на вечеринке Эпштейна, которая прошла в 1992 году.

Ранее предприниматель заявил, что Трамп фигурирует в деле против Эпштейна. По его словам, по этой причине файлы по делу публикуют не полностью.

Также Маск поддержал идею об объявлении импичмента Трампу и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу. До этого миллиардер подверг резкой критике «большой, красивый» законопроект Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью».