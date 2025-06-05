Маск намекнул на педофилию Трампа

Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна

Американский предприниматель Илон Маск намекнул на педофилию президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, политик фигурирует в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Также Маск добавил, что по этой причине файлы по Эпштейну публикуют не полностью.

В январе 2024 года в США опубликовали список фигурантов дела в отношении Эпштейна. В нем оказалось более 150 имен. Позднее материалы дела были рассекречены.

Эпштейна осудили за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки девушек. Среди них были 14-летние подростки. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до ареста. Финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.