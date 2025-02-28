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06:47, 28 февраля 2025Мир

В США рассекретили документы по делу Эпштейна

В США рассекретили и опубликовали документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн. Фото: Reuters

В США рассекретили и опубликовали документы по делу американского миллиардера Джеффри Эпштейна, покончившего с собой. Данные опубликованы на сайте Минюста США.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди обвинила ФБР в сокрытии «тысяч страниц документов» по делу Эпштейна. По данным Fox News, она запросила у слжубы все материалы, но получила порядка 200 страниц. Это значительно меньше, чем предоставили по иску, поданному в 2015 году американкой Вирджинией Джуффре к Гилейн Максвелл — подруге и сообщнице Эпштейна.

Ранее в США опубликовали список фигурантов дела Эпштейна. В нем оказалось более 150 имен.

Джеффри Эпштейна осудили за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки девушек. Среди них были 14-летние подростки. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до ареста. Финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

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