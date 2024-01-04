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07:13, 4 января 2024Мир

В США опубликовали список фигурантов дела Эпштейна

Суд в США опубликовал документы со списком более 150 фигурантов дела Эпштейна

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В США федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в среду, 3 января, опубликовал первую часть документов, содержащих список из имен более 150 человек, так или иначе фигурировавших в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками. Об этом сообщает ТАСС.

В базу суда были загружены 40 документов, среди которых электронные письма, стенограммы свидетельских показаний, юридические заключения. В них упоминаются сопредседатель сети отелей Hyatt Томас Притцкер, американский миллиардер Гленн Дубин, бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон.

Значительная часть имен, фигурирующих в списках, уже известна, информация о них появлялась в том числе в СМИ. Пресса сообщала, что среди них экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Ранее сообщалось, что британский принц Эндрю всерьез напуган публикацией списка клиентов Джеффри Эпштейна.

Джеффри Эпштейн был осужден за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки девушек, среди которых были 14-летние подростки. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до ареста. Финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

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      Марина Совина
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