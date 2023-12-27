Принца Эндрю напугала публикация списка клиентов финансиста-педофила

Daily Mail: имя принца Эндрю было в списке клиентов педофила Джеффри Эпштейна

Британский принц Эндрю всерьез напуган публикацией списка клиентов финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в создании криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает Daily Mail.

Анонимный источник издания подтвердил, что принц упоминается в списке. «Там есть имя Эндрю, — цитирует его Daily Mail. — Он совершенно отчаялся от этих новостей, и все близкие обеспокоены его психическим здоровьем. Он в растерянности, совершенно измучен. Он встречает второе Рождество без матери, а новый год начнется с того, что его имя снова обольют грязью».

В прошлом Эндрю неоднократно отрицал знакомство с Эпштейном, в том числе в телеинтервью «Би-би-си» в 2019 году, после которого он попал в опалу. Публикация списка может подтвердить, что он лгал.

Принца несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов (1,4 миллиарда рублей).

Список людей, связанных с Эпштейном, может быть обнародован в январе в числе судебных документов по иску, который Джуффре подала против помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл. Известно, что в нем упоминаются 170 человек, в числе которых, предположительно, есть крупные банкиры и бизнесмены, известные политики и ученые. Присутствие в списке может говорить о том, что они были клиентами Эпштейна и также насиловали несовершеннолетних.

Ранее американского миллиардера Леона Блэка, в прошлом возглавлявшего инвестиционную компанию Apollo Global Management, обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Организатором встречи был финансист Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в создании криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек.