Илон Маск поддержал импичмент Трампа

Маск поддержал импичмент Трампа и передачу власти Вэнсу

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу. Соответствующая публикация появилась на странице бизнесмена в социальной сети X.

Миллиардер сделал репост публикации с вопросом об отстранении от власти Трампа.

«Да», — подписал публикацию Маск.

Ранее Трамп публично заявил, что Илон Маск сошел с ума после его решения относительно мандата на электромобили. В ответ миллиардер написал: «Такая очевидная ложь. Так грустно».

Позднее Трамп заявил, что если США отрежут проекты Маска от государственного финансирования и расторгнут с ним контракты, это позволит стране сэкономить миллиарды долларов. В свою очередь, миллиардер намекнул на педофилию американского лидера.