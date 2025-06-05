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23:50, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Илон Маск поддержал импичмент Трампа

Маск поддержал импичмент Трампа и передачу власти Вэнсу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу. Соответствующая публикация появилась на странице бизнесмена в социальной сети X.

Миллиардер сделал репост публикации с вопросом об отстранении от власти Трампа.

«Да», — подписал публикацию Маск.

Ранее Трамп публично заявил, что Илон Маск сошел с ума после его решения относительно мандата на электромобили. В ответ миллиардер написал: «Такая очевидная ложь. Так грустно».

Позднее Трамп заявил, что если США отрежут проекты Маска от государственного финансирования и расторгнут с ним контракты, это позволит стране сэкономить миллиарды долларов. В свою очередь, миллиардер намекнул на педофилию американского лидера.

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