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22:12, 5 июня 2025Мир

Маск прокомментировал слова Трампа о сумасшествии предпринимателя

Маск назвал очевидной ложью слова Трампа о сумасшествии предпринимателя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о своем сумасшествии. Об этом он написал в социальной сети X. 

Ранее американский лидер заявил, что Маск «изнашивался». По словам политика, он попросил миллиардера уйти с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE) и отобрал его мандат на электромобили, «который заставлял всех покупать электрические машины, которые никто больше не хотел». Трамп также добавил, что Маск «просто сошел с ума».

«Такая очевидная ложь. Так грустно», — написал миллиардер в ответ на пост политика.

Ранее Маск подверг резкой критике «большой, красивый» законопроект Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью». Позже предприниматель негативно высказался о проекте госбюджета США и призвал конгрессменов не голосовать за него.

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