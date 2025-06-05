Трамп заявил о сошедшем с ума Маске

Трамп заявил, что Илон Маск сошел с ума

Президент США Дональд Трамп заявил, что предприниматель Илон Маск сошел с ума. Об этом он написал в своей социальной сети Truth.

По словам главы Белого дома, миллиардер «изнашивался» и политик попросил его покинуть должность главы департамента государственной эффективности США (DOGE). «Я отобрал его мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электрические машины, которые никто больше не хотел (он знал об этом месяцами, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!» — заявил американский лидер.

Ранее Маск подверг резкой критике «большой, красивый» законопроект Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью». Позже предприниматель негативно высказался о проекте госбюджета США и призвал конгрессменов не голосовать за него.