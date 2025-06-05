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22:48, 5 июня 2025Мир

Трамп после конфликта с Маском предложил отрезать его от финансирования

Трамп: Расторжение контрактов с Маском сэкономит США миллиарды долларов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Если США отрежет проекты предпринимателя Илона Маска от государственного финансирования и расторгнет с ним контракты, это позволит стране сэкономить миллиарды долларов. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social после конфликта с предпринимателем.

«Самый простой способ — это прекратить госсубсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему [экс-президент США] Байден не сделал этого!» — написал американский президент.

Ранее Трамп публично заявил, что Илон Маск сошел с ума после его решения относительно мандата на электромобили. В ответ миллиардер написал: «Такая очевидная ложь. Так грустно».

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