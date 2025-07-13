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07:48, 13 июля 2025Путешествия

На Крымском мосту собралось более тысячи машин

Пробка из 1015 автомобилей образовалась на Крымском мосту
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Global Look Press

По состоянию на 07:00 по московскому времени на Крымском мосту образовалась пробка. В очереди находятся более 1000 автомобилей, следует из данных Telegram-канала, сообщающего об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1015 транспортных средств», — говорится в сообщении. Уточняется, что время ожидания составляет более трех часов.

Со стороны Керчи в очереди находятся 98 автомобилей.

В прошлый раз подобная ситуация на мосту происходила 7 июля — тогда там скопилось 980 автомобилей.

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