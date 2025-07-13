На Крымском мосту собралось более тысячи машин

Пробка из 1015 автомобилей образовалась на Крымском мосту

По состоянию на 07:00 по московскому времени на Крымском мосту образовалась пробка. В очереди находятся более 1000 автомобилей, следует из данных Telegram-канала, сообщающего об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1015 транспортных средств», — говорится в сообщении. Уточняется, что время ожидания составляет более трех часов.

Со стороны Керчи в очереди находятся 98 автомобилей.

В прошлый раз подобная ситуация на мосту происходила 7 июля — тогда там скопилось 980 автомобилей.