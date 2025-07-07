В очереди к Крымскому мосту скопилась почти тысяча машин

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 980 машин

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилась почти тысяча машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Уточняется, что на 14:00 по мск с той стороны находилось 980 транспортных средств, а со стороны Керчи — 470 транспортных средств. Время ожидания составляет от двух до трех часов.

Ранее турист из Краснодара попытался провезти через Крымский мост карманный огнемет. Россиянин признался, что он вдохновился примером миллиардера Илона Маска и сделал себе миниатюрное огнедышащее устройство, чтобы защищаться от комаров на западе полуострова.