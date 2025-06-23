Россиянин попытался провезти в Крым огнемет для защиты от комаров

Mash: Россиянин попытался провезти через Крымский мост карманный огнемет

Турист из Краснодара попытался провезти через Крымский мост карманный огнемет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Россиянин признался, что он вдохновился примером миллиардера Илона Маска и сделал себе миниатюрное огнедышащее устройство, чтобы защищаться от комаров на западе полуострова. Как сообщает источник, такое объяснение показалось сотрудникам службы досмотра убедительным, и мужчину пропустили.

Ранее в багаже туристки на Крымском мосту обнаружили другой неожиданный предмет. Женщина «везла в отпуск» череп супруга.

