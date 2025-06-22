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22:44, 22 июня 2025Из жизни

В багаже россиянки на Крымском мосту обнаружили череп ее мужа

В багаже жительницы Калининграда на Крымском мосту обнаружили череп ее мужа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Arno Senoner / Unsplash

В багаже туристки на Крымском мосту обнаружили череп ее супруга, который она «везла в отпуск». Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Отмечается, что жительница Калининграда договорилась обо всем с мужем еще при жизни. Когда он скончался, россиянка отправилась в путешествие с черепом. По данным Mash, у туристки имелись все необходимые документы, подтверждающие правомерность ее действий.

Ранее в Таиланде полиция обнаружила загадочный череп, который был завернут в розовое полотенце. Человеческие останки нашли в районе Банпхо провинции Чаченгсау 28 мая. Череп лежал в поле рядом с двумя черными сумками.

До этого сообщалось, что в Великобритании на пляж выбросило человеческую ногу. Останки нашли на берегу жители графства Девон. Шокированные очевидцы описали находку как «очень графичное зрелище».

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