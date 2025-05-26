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20:00, 26 мая 2025Из жизни

На пляж выбросило человеческую ногу

В Великобритании прибой выбросил на пляж человеческие останки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jigglypig / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании человеческие останки выбросило прибоем на популярный пляж. Об этом сообщает Daily Mirror.

Человеческую ногу обнаружили на пляже Уэстворд-Хо в графстве Девон. Шокированные очевидцы описали находку как «очень графичное зрелище». Полиция и частная скорая помощь прибыли на место около 9:30 утра, после чего останки были доставлены в морг для экспертизы.

Фотографии с места происшествия успели распространиться в соцсетях. Полиция Девона и Корнуолла подтвердила факт обнаружения останков, но воздерживается от комментариев до завершения экспертизы. Расследование продолжается.

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