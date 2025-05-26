На пляж выбросило человеческую ногу

В Великобритании прибой выбросил на пляж человеческие останки

В Великобритании человеческие останки выбросило прибоем на популярный пляж. Об этом сообщает Daily Mirror.

Человеческую ногу обнаружили на пляже Уэстворд-Хо в графстве Девон. Шокированные очевидцы описали находку как «очень графичное зрелище». Полиция и частная скорая помощь прибыли на место около 9:30 утра, после чего останки были доставлены в морг для экспертизы.

Фотографии с места происшествия успели распространиться в соцсетях. Полиция Девона и Корнуолла подтвердила факт обнаружения останков, но воздерживается от комментариев до завершения экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Таиланде на пляж в Паттайе вынесло останки неизвестного. Первым тело у берега заметил капитан туристического катера.