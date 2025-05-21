Останки неизвестного мужчины вынесло на пляж

The Thaiger: В Таиланде на пляж вынесло труп мужчины в черной футболке

В Таиланде на пляж в Паттайе вынесло останки неизвестного. Об этом сообщает The Thaiger.

Первым тело у берега заметил капитан туристического катера. Пострадавший находился в воде лицом вниз, на нем была черная футболка. Помочь ему медики уже не могли. У мужчины обнаружили травмы в области правого века и скулы, кровь вокруг носа и пену на губах.

В полиции пока не смогли определить, что именно с ним случилось. Неизвестна также национальность мужчины, однако следователи отметили, что на его футболке были «надписи на иностранном языке». Останки передали на экспертизу.

Ранее сообщалось, что перуанские полицейские нашли останки 21-летней девушки, которая пропала восемь лет назад в Колумбии. Ее родные не смогли объяснить, как она оказалась в другой стране.