Останки пропавшей восемь лет назад девушки случайно нашли у шоссе в другой стране

NTK: Тело пропавшей в 2017 году в Колумбии девушки случайно нашли в Перу

В Перу нашли останки 21-летней девушки, которая пропала восемь лет назад в Колумбии. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Лисет Даяни Салданью Бастидас случайно обнаружили на обочине Панамериканского шоссе недалеко от города Барранка в одноименной провинции 10 мая. Опознать останки удалось по татуировке. Полиция установила, что девушка подвергалась насилию, а ее руки и ноги были связаны. Кроме того, она была обрита наголо.

Мать Бастидас рассказала, что она пропала из родного Альхериаса в колумбийском департаменте Уила в 2017 году. Родные не знают, как девушка попала в другую страну. Cемья собирает деньги, чтобы вернуть останки на родину.

Полиция Перу пока не выдвинула никаких предположений о том, что случилось с Бастидас. Расcледование продолжается.

