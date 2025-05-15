Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:32, 15 мая 2025Из жизни

Останки пропавшей восемь лет назад девушки случайно нашли у шоссе в другой стране

NTK: Тело пропавшей в 2017 году в Колумбии девушки случайно нашли в Перу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: AgainErick / Wikimedia

В Перу нашли останки 21-летней девушки, которая пропала восемь лет назад в Колумбии. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Лисет Даяни Салданью Бастидас случайно обнаружили на обочине Панамериканского шоссе недалеко от города Барранка в одноименной провинции 10 мая. Опознать останки удалось по татуировке. Полиция установила, что девушка подвергалась насилию, а ее руки и ноги были связаны. Кроме того, она была обрита наголо.

Мать Бастидас рассказала, что она пропала из родного Альхериаса в колумбийском департаменте Уила в 2017 году. Родные не знают, как девушка попала в другую страну. Cемья собирает деньги, чтобы вернуть останки на родину.

Материалы по теме:
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022

Полиция Перу пока не выдвинула никаких предположений о том, что случилось с Бастидас. Расcледование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США опознали останки жительницы штата Вашингтон, которые были найдены в 1997 году. Загадочный скелет случайно обнаружил прохожий в лесу недалеко от города Сиэтл в 1997 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлены делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле. Трамп не поедет

    Останки пропавшей восемь лет назад девушки случайно нашли у шоссе в другой стране

    В российском городе вблизи детдома произошел взрыв

    ВСУ лишились всего накопленного за время перемирия оружия

    Более двадцати человек погибли в результате ДТП в Мексике

    В Гренландии обнаружили заброшенную секретную базу США

    Минюст США попросил депортировать арестованную ученую из России

    Женщина нашла пугающее послание в заказе навынос и получила совет обратиться в полицию

    Илона Маска сочли отцом двойняшек актрисы Эмбер Херд

    Индекс Мосбиржи упал после объявления состава делегации России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости