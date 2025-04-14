Загадочные останки женщины опознали спустя 28 лет

People: В США опознали останки женщины, найденные в 1997 году

В США опознали останки жительницы штата Вашингтон, которые были найдены в 1997 году. Об этом пишет People.

Загадочный скелет случайно обнаружил прохожий в лесу недалеко от города Сиэтл. Эксперты выяснили, что останки принадлежали женщине. Расследование продолжалось до 2009 года, однако ее личность установить не удалось. В итоге женщине стала известна как Джейн Доу округа Пирс.

Ее данные находились в реестре неопознанных, а в октябре 2023-го ее ДНК передали экспертам компании Othram Labs, которая занимается расследованием нераскрытых преступлений. Весной 2025 года сотрудникам компании удалось установить, что останки принадлежали Лори Крейг.

В последний раз ее видели в январе 1996 года. Женщина часто путешествовала по округу Пирс и, видимо, пропала во время одной из таких поездок. В полиции округа сообщили, что с женщиной расправился неизвестный.

Ее дело снова открыли. Известно, что в момент исчезновения Крейг была замужем за Рональдом Мартином, которого не стало в 2020 году.

Офис шерифа обратился с просьбой о содействии ко всем, кому известны подробности жизни женщины и ее мужа в период с 1995 по 1997 год.

Ранее в США опознали останки женщины, которая пропала почти 60 лет назад в штате Калифорния.