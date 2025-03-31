Останки пропавшей женщины опознали через 60 лет

People: В США опознали останки умершей в 1966 году женщины из Калифорнии

В США опознали останки женщины, которая пропала почти 60 лет назад в штате Калифорния. Об этом пишет People.

Останки Дороти Вайанкур нашли на холме недалеко от Сан-Франциско в 1966 году. Власти не смогли установить ее личность и похоронили под именем Джейн Доу из округа Марин. Ее дочери Пенелопе было тогда 15 лет. С тех пор она продолжала поиски матери. Иногда Пенелопе казалось, что она видела Дороти на улице. «Я выпрыгивала из автобуса, бежала за ними и заглядывала в лица. Но это всегда была не она», — рассказала женщина.

В 2022 году офис шерифа округа Марин предоставила материалы компании, которая занимается восстановлением ДНК-генеалогии. Недавно Джейн Доу из округа Марин была опознана как Дороти Вайанкур.

Женщина была уроженкой австралийского штата Тасмания. Во время Второй мировой войны она работала медсестрой в Сиднее, где познакомилась с будущим мужем. Они поженились, перебрались в США и стали родителями семерых детей. Позже семейная жизнь разладилась, и они развелись.

Дороти злоупотребляла алкоголем, потеряла работу, а ее детей отдали в детские дома. Последний раз женщину видели в декабре 1966-го в Сан-Франциско. Она просила у сотрудника пожарной станции «деньги на такси или ночлег». Мужчина отказал, и Дороти ушла. Через три дня ее не стало. Следствие так точно и не установило, что случилось с женщиной. Пенелопа подозревает, что к смерти матери мог быть причастен мужчина, с которым у нее были романтические отношения.

Ранее сообщалось, что в США идентифицированы останки, найденные в 2007 году на пляже в штате Вашингтон. Выяснилось, что они принадлежали 17-летнему канадцу.