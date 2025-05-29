Загадочный череп в розовом полотенце нашли в поле

В Таиланде обнаружили человеческий череп, завернутый в розовое полотенце

В Таиланде полиция обнаружила загадочный череп, который был завернут в розовое полотенце. Об этом сообщает The Thaiger.

Человеческие останки нашли в районе Банпхо провинции Чаченгсау 28 мая. Череп лежал в поле рядом с двумя черными сумками. Волонтеры и полицейские прочесали заросли вокруг, но других останков и улик не обнаружили.

Отмечается, что на черепе сохранились длинные рыжие волосы. Это позволило предположить, что он принадлежал женщине. Кроме того, на черепе обнаружили травму, вероятно, нанесенную тупым предметом.

В полиции заявили, что сообщений о пропаже людей в окрестных населенных пунктах не поступало. Следователи предполагают, что останки принадлежат иностранному рабочему. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на пляж выбросило человеческую ногу. Останки нашли на берегу жители графства Девон.