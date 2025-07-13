В российском регионе очевидец пытался помочь людям в загоревшемся доме и погиб

В Челябинской области мужчина пытался помочь на пожаре, но погиб

В селе Фершампенуаз (Челябинская область) загорелся двухэтажный частный дом, гараж и баня. Пожар увидел мужчина, он попытался помочь, но в итоге погиб. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

В загоревшемся доме находились два человека: хозяин дома — он также погиб — и женщина. Последней удалось спастись — она эвакуировалась при помощи других очевидцев. «Пожар был ликвидирован на площади 270 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС.

Согласно предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее сообщалось о мощном пожаре в уфимской многоэтажке.