Мощный пожар начался в многоэтажном доме в российском городе

Мощный пожар начался в многоэтажке в Уфе

В Уфе в многоэтажном доме начался мощный пожар. О происшествии в столице Башкирии сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным авторов канала, возгорание началось в доме на улице Кирова. Загорелся балкон на пятом этаже. Огонь начал распространяться выше по зданию.

На место прибыли сотрудники спасательных служб. Информации о причинах возгорания, а также о пострадавших на данный момент нет.

Накануне мощный пожар произошел на складе в Екатеринбурге. На опубликованных кадрах видно частично обрушившееся строение, из которого вырывается столб пламени. Известно, что на складе хранили личные вещи, мебель, товары и оборудование.