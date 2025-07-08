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12:23, 8 июля 2025Россия

Мощный пожар начался в многоэтажном доме в российском городе

Мощный пожар начался в многоэтажке в Уфе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Башкортостан»

В Уфе в многоэтажном доме начался мощный пожар. О происшествии в столице Башкирии сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным авторов канала, возгорание началось в доме на улице Кирова. Загорелся балкон на пятом этаже. Огонь начал распространяться выше по зданию.

На место прибыли сотрудники спасательных служб. Информации о причинах возгорания, а также о пострадавших на данный момент нет.

Накануне мощный пожар произошел на складе в Екатеринбурге. На опубликованных кадрах видно частично обрушившееся строение, из которого вырывается столб пламени. Известно, что на складе хранили личные вещи, мебель, товары и оборудование.

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