Очевидцы сняли на видео мощный пожар на складе в российском городе

В Екатеринбурге очевидцы сняли на видео мощный пожар на складе

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на складе в Екатеринбурге. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в четырехэтажном здании на улице Монтажников. На складе хранят личные вещи, мебель, товары и оборудование. На опубликованных кадрах видно частично обрушившееся строение, из которого вырывается столб пламени.

На место возгорания прибыли 36 специалистов МЧС и 16 единиц техники. На данный момент информации о причинах возгорания, а также пострадавших нет.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области произошло массовое ДТП. Известно, что на 399-м километре автодороги в Елецком районе столкнулись семь автомобилей — два грузовика и несколько легковых машин. После этого начался сильный пожар.