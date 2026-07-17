Посол Германии в России рассказал об отказе Захаровой пожать ему руку

Spiegel: Захарова отказалась пожать руку послу Германии в России Ламбсдорфу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась пожать руку послу Германии в Москве Александру Ламбсдорфу. Об этом сообщает Der Spiegel.

Послу задали вопрос о его вызове в МИД России на прошлой неделе. В частности, Захарова раскритиковала работу отдела посольства ФРГ по связям с общественностью.

«Она зачитывает вам документ, в котором, например, объясняет, как плохо обращаются с российскими журналистами в Германии (...). Атмосфера на таких встречах довольно холодная», — рассказал дипломат.

Ламбсдорф добавил, что Захарова отказалась жать ему руку в качестве приветствия.

Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф завершил свою дипломатическую миссию и покинул Москву. Прощальный прием по случаю его отъезда состоялся в посольстве ФРГ 10 июля 2026 года.

Захарова подчеркнула, что посол бездарно провел время на посту. Представитель МИД добавила, что Россия за время работы Ламбсдорфа не увидела с его стороны никаких призывов к переговорам и миру.