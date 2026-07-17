Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 17 июля 2026Мир

Посол Германии в России рассказал об отказе Захаровой пожать ему руку

Spiegel: Захарова отказалась пожать руку послу Германии в России Ламбсдорфу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась пожать руку послу Германии в Москве Александру Ламбсдорфу. Об этом сообщает Der Spiegel.

Послу задали вопрос о его вызове в МИД России на прошлой неделе. В частности, Захарова раскритиковала работу отдела посольства ФРГ по связям с общественностью.

«Она зачитывает вам документ, в котором, например, объясняет, как плохо обращаются с российскими журналистами в Германии (...). Атмосфера на таких встречах довольно холодная», — рассказал дипломат.

Ламбсдорф добавил, что Захарова отказалась жать ему руку в качестве приветствия.

Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф завершил свою дипломатическую миссию и покинул Москву. Прощальный прием по случаю его отъезда состоялся в посольстве ФРГ 10 июля 2026 года.

Захарова подчеркнула, что посол бездарно провел время на посту. Представитель МИД добавила, что Россия за время работы Ламбсдорфа не увидела с его стороны никаких призывов к переговорам и миру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Опубликован рейтинг Путина среди россиян
    На трассе М11 открыли зарядные комплексы для электрокаров
    Стало известно об угрозе «хрупкому перемирию» США и Китая из-за Трампа
    Регулятор заставил компанию Илона Маска отремонтировать тысячи машин
    Посол Германии в России рассказал об отказе Захаровой пожать ему руку
    Япония перестала быть слишком дорогой для россиян
    Звезда «Дома-2» рассказал о свидании с Собчак
    В США назвали бесполезной лицензию на Patriot для Украины
    Министр иностранных дел Турции подвел итоги поездки в Киев
    Психолог раскрыла мешающие финансовому благополучию установки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok