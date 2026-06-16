Стесняющейся запаха из влагалища женщине дали совет

Сексолог Олеся Мелехина дала совет женщине, которая избегает орального секса, поскольку стесняется запаха из влагалища. Рекомендацию специалистка опубликовала в Telegram-канале.

В первую очередь Мелехина призвала женщину обратиться к врачу и проверить, нет ли у нее бактериального вагиноза или других заболеваний, которые могут вызывать неприятный запах из интимной зоны. Если со здоровьем все в порядке, то, по мнению сексолога, переживать не стоит, поскольку каждый человек имеет свой естественный запах.

Специалистка также заверила, что запах, присутствующий у женщин в интимных местах, нравится многим мужчинам. Именно поэтому некоторые из них даже покупают нижнее белье, которое носилось на протяжении нескольких дней, добавила Мелехина.

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