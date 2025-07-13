В Китае обвинили Японию в создании рисков безопасности на море и в воздухе

В МО Китая обвинили Японию в создании рисков безопасности на море и в воздухе

Разведдеятельность японских военных кораблей и самолетов в отношении Китая является причиной рисков безопасности на море и в воздухе между двумя странами. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь, пишет ТАСС.

«В последнее время разведывательные самолеты воздушных сил самообороны Японии неоднократно входили в опознавательную зону ПВО Китая в Восточно-Китайском море для проведения ближней разведки», — отметил он.

По его словам, самолеты китайских ВВС в соответствии с законом проводили проверку, идентификацию, отслеживание и наблюдение за японской военной авиацией. Действия были полностью законны, целесообразны и профессиональны, добавил Цзян Бинь.

Ранее сообщалось, что либерально-демократическая партия (ЛДП) в Японии начала обсуждение вопроса создания «азиатской версии НАТО», в связи с чем в штаб-квартире партии был создан специальный комитет. Однако многие члены ЛДП относятся к данной идее с большим скептицизмом из-за сложностей в ее осуществлении и необходимости внесения изменений в конституцию Японии.

