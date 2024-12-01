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02:56, 1 декабря 2024Мир

Власти Японии начали обсуждать создание «азиатского НАТО»

Правящая партии Японии начала обсуждать вопрос создания «азиатского НАТО»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: David Mareuil / Reuters

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) начала обсуждение вопроса создания «азиатской версии НАТО», в связи с чем в штаб-квартире партии был создан специальный комитет. Об этом сообщает газета Yomiuri.

Утверждается, что комитет был создан по указанию японского премьер-министра Сигэру Исибы, который давно продвигает идею создания «азиатского НАТО». По его мнению, основой данного альянса должен стать военный союз Японии и США с привлечением ряда других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как указано в материале, многие члены ЛДП относятся к данной идее с большим скептицизмом из-за сложностей в ее осуществлении и необходимости внесения изменений в конституцию Японии. Также многие в Токио опасаются обострения отношений с Китаем, который последовательно выступает против любых попыток создать аналог НАТО в Азии.

Ранее на риски идеи Японии создать «азиатскую НАТО» указал глава МИД России Сергей Лавров. «Любая милитаризация, любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу», — сказал дипломат.

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