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07:49, 13 июля 2025Наука и техника

Япония и страны Евросоюза захотели создать свою сеть спутников

Nikkei: Япония и страны ЕС хотят создать свою сеть спутников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония и страны Евросоюза (ЕС) планируют создать собственную сеть спутников, а также сотрудничать в области оборонно-промышленного комплекса. Это необходимо сделать, чтобы снизить зависимость от США, пишет Nikkei со ссылкой на проект соглашения.

Стороны на ближайшем саммите планируют договориться о создании группировки малых спутников, которые будут совместно эксплуатироваться. Также они обсудят формат государственно-частного партнерства в этой сфере.

Япония и ЕС считают наличие группировки спутников, позволяющей осуществлять взаимодействие в режиме реального времени, ключевым фактором для дальнейшей цифровизации. При этом Токио и Брюссель сильно отстают в этом от США и Китая, указано в статье.

Ранее сообщалось, что Япония занялась изучением отправки посадочного модуля на Марс. Как отмечалось, рассматривается вариант использования для посадки надувных замедлителей.

В феврале стало известно, что Япония запустила ракету H3 с навигационным спутником Michibiki 6 с космодрома Танэгасима на юге префектуры Кагосима.

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