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16:51, 3 февраля 2025Наука и техника

Япония в пятый раз запустила ракету H3

SpaceNews: Япония запустила ракету H3 с навигационным спутником Michibiki 6
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

Япония запустила ракету H3 с навигационным спутником Michibiki 6 с космодрома Танэгасима на юге префектуры Кагосима. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Старт H3 стал пятым для данной ракеты. 1900-килограммовый космический аппарат Michibiki 6, также известный как спутник серии Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), успешно выведен на околоземную орбиту.

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В сентябре издание сообщило, что европейский спутниковый телекоммуникационный оператор Eutelsat закупил несколько пусков новой ракеты H3 японской компании Mitsubishi Heavy Industries.

В марте 2023 года первый полет ракеты H3 был прерван из-за отказа двигателя второй ступени.

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