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18:43, 20 сентября 2024Наука и техника

Eutelsat закупила пуски японской ракеты H3

Европейская компания Eutelsat закупила пуски японской ракеты H3

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

Европейский спутниковый телекоммуникационный оператор Eutelsat закупил несколько пусков новой ракеты H3 японской компании Mitsubishi Heavy Industries. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам главного технического директора Eutelsat Арлена Кассигяна, заключенное между сторонами соглашение поможет диверсифицировать возможности запуска спутников. Конкретное число законтрактованных пусков H3 руководитель не сообщил.

Ранее ТАСС сообщил, что из-за сильного ветра Mitsubishi Heavy Industries отменила намеченный на 16 сентября запуск ракеты Н-2А с правительственным разведывательным спутником Radar-8.

Из трех пусков H3 успешными были два последних.

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      Иван Потапов
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