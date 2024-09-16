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09:34, 16 сентября 2024Наука и техника

В Японии из-за ветра отменили запуск ракеты

Из-за сильного ветра отменили запуск японской ракеты Н-2А со спутником Radar-8

Фото: Kyodo / Reuters

Из-за сильно ветра корпорация Mitsubishi Heavy Industries отменила намеченный на 16 сентября запуск ракеты Н-2А с правительственным разведывательным спутником Radar-8. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее пуск японского носителя с космодрома Танэгасима переносился с 11 на 16 сентября. Агентство напоминает, что в настоящее время к острову с пусковой площадкой приближается 13-й в 2024-м году тайфун.

В марте 2023-го пуск новой японской ракеты H3 с космодрома Танэгасима закончился неудачей. Полет носителя прервали из-за отказа двигателя второй ступени.

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      Иван Потапов
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