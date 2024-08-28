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11:41, 28 августа 2024Наука и техника

Стала известна полезная нагрузка для четвертого пуска H3

В четвертый раз японская ракета H3 стартует с военным спутником

Фото: Kyodo / Reuters

В четвертый раз японская ракета H3 стартует с военным спутником, работающим в сантиметровом диапазоне длин волн. Об этом стало известно от Японского агентства аэрокосмических исследований.

Дата запуска носителя назначена на 20 октября. Дополнительное пусковое окно для старта ракеты открывается 21 октября и закрывается 30 ноября.

Конкретное предназначение полезной нагрузки, которую должен запустить носитель, не раскрывается.

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Третий пуск ракеты космического назначения H3 состоялся 1 июля с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии с космическим аппаратом Advanced Land Observing Satellite — 4 (ALOS-4), предназначенным для оценки последствий стихийных бедствий.

Второй пуск H3 состоялся 16 февраля и также был успешным. Основная полезная нагрузка — демонстрационный космический аппарат Vehicle Evaluation Payload 4 (VEP-4) — была развернута спустя 1 час 47 минут после старта носителя.

7 марта 2023 года первый полет ракеты H3 был прерван из-за отказа двигателя второй ступени.

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      Иван Потапов
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