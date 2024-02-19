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11:50, 19 февраля 2024Наука и техника

В Японии назвали успешным пуск новой ракеты H3

Вторые летные испытания японской ракеты H3 прошли успешно

Фото: Kyodo / Reuters

Вторые летные испытания новейшей японской ракеты H3 названы успешными. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает SpaceNews.

В ходе состоявшегося 16 февраля пуска с космодрома Танэгасима носитель успешно достиг околоземной орбиты. В частности, во время обратного отсчета времени, предшествовавшего старту, не было выявлено проблем, препятствующих пуску, а в ходе полета носителя произошло успешное отделение второй ступени и включение ее двигателя.

Через 16,5 минуты после старта на высоте 674 километра произошло развертывание спутника CE-SAT-1E, еще через десять минут от ракеты, вероятно, отсоединился космический аппарат формата кубсат TIRSAT.

Основная полезная нагрузка — демонстрационный космический аппарат Vehicle Evaluation Payload 4 (VEP-4) — была развернута спустя 1 час 47 минут после старта носителя.

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В марте 2023-го полет ракеты H3, запущенной с космодрома Танэгасима, прервали из-за отказа двигателя второй ступени.

В феврале прошлого года новейшая ракета H3 не смогла оторваться от земли.

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      Иван Потапов
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