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07:37, 3 апреля 2025Наука и техника

Япония занялась отправкой посадочного модуля на Марс

SpaceNews: Япония занялась изучением отправки посадочного модуля на Марс
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / JPL-Caltech / Reuters

Институт космических и астронавтических наук Японского космического агентства занялся изучением возможности отправки посадочного модуля на Марс. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам гендиректора института Масаки Фудзимото, рассматривается вариант использования для посадки надувных замедлителей. «Недавно мы пришли к выводу, что, возможно, у нас есть ключевая технология», — сказал руководитель.

По его словам, «вместо того, чтобы иметь сложный сверхзвуковой парашют и жесткую аэрооболочку, вы можете сделать всю работу только с помощью этой одной технологии». «Если мы сосредоточены на небольших миссиях, это ключевая технология для обеспечения нашего способа высадки на Марс», — сказал Фудзимото.

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Издание отмечает, что предлагаемая японской стороной технология напоминает американский проект Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID), который успешно прошел испытания в 2022-м.

В феврале издание сообщило, что Япония запустила ракету H3 с навигационным спутником Michibiki 6 с космодрома Танэгасима на юге префектуры Кагосима.

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