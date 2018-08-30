Степаненко потребовала от Петросяна отдать ей книгу «Оккультизм и сексуальность»

Юмористка Елена Степаненко в рамках бракоразводного процесса и раздела имущества с Евгением Петросяном претендует на раритетные оккультные книги, сообщил ТАСС адвокат артиста Сергей Жорин.

«В рамках бракоразводного процесса для Степаненко по каким-то причинам принципиально оставить у себя целый ряд древних оккультных книг, среди которых книга Ганса Фреймарка 1910 года выпуска "Оккультизм и сексуальность"», — заявил Жорин.

Супруга артиста также желает оставить книгу «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение» Альберта Моля 1898 года выпуска, «Заговоры. Опыт исследования происхождение и развития заговорных формул» Николая Познанского, «История суеверий и волшебства» Альфреда Леманна 1910 года выпуска и «Евангелие в разъяснении спиритизма» Алана Кардека 1914 года издания.

Источник агентства, знакомый с расценками на антикварные издания, утверждает, что их стоимость на аукционах может доходить до трех миллионов рублей.

Ранее Жорин заявлял, что Степаненко просит суд передать ей весь антиквариат, культурные ценности, картины, статуэтки, большую часть недвижимости, но «чуть-чуть оставить Петросяну».

О разводе Петросяна и Степаненко стало известно в начале августа. Юмористка подала против мужа иск, потребовав у него около 80 процентов совместно нажитого имущества. Петросян подал встречный иск, в котором попросил суд оставить ему половину собственности. По просьбе сторон бракоразводный процесс проходит в Хамовническом суде в закрытом от СМИ режиме.

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