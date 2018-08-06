Разводящийся Петросян похвастался хорошим настроением

Юморист Евгений Петросян рассказал поклонникам о хорошем расположении духа, в то время как в Хамовническом суде Москвы происходил его бракоразводный процесс с Еленой Степаненко. О том, как у него идут дела, артист написал в Instagram.

Лето. Цветы цветут. Люди загорают, даже у себя дома. Настроение улучшается! Чего вам и желаю! Самое главное, не теряйте радость и оптимизм! Марк Твен когда-то сказал: «Были времена, когда слова «оптимист» и «дурак» не были синонимами»! Я, наверное, такой дурак! #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #лето Фото опубликовано @petrosyanevgeny

«Лето. Цветы цветут. Люди загорают даже у себя дома. Настроение улучшается! Чего вам и желаю! Самое главное, не теряйте радость и оптимизм!» — поведал Петросян, приложив к посту свою фотографию на фоне цветов в вазе. На снимке юморист широко улыбается.

Ниже артист вспомнил цитату известного американского писателя. «Марк Твен когда-то сказал: "Были времена, когда слова "оптимист" и "дурак" не были синонимами". Я, наверное, такой дурак!» — заключил Петросян.

Ранее стало известно, что Елена Степаненко подала в суд заявление о разводе и разделе совместно нажитого имущества. Юмористка потребовала от мужа около 80 процентов собственности, включая восемь квартир и большое количество антиквариата. Петросян подал встречный иск, в котором попросил разделить имущество поровну.

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