Петросян подал встречный иск к Степаненко

Евгений Петросян подал встречный иск к своей жене Елене Степаненко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.

Защита Петросяна просит разделить имущество, нажитое супругами в браке, поровну. Решение о принятии встречного иска суд должен принять в понедельник, 6 августа. Жорин также рассказал, что сторона просит расторгнуть брак.

«Иск Степаненко написан некорректно: в шапке документа она просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака», — заявил адвокат.

О разводе Степаненко и Петросяна стало известно 3 августа. По предварительным данным, стоимость совместно нажитого ими имущества составляет 1,5 миллиарда рублей. При этом Елена Степаненко просит суд отдать ей восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценные вещи.

Петросян и Степаненко, согласно различным сведениям, женились в 1985 или 1986 году. Пара составляет творческий тандем и нередко выступает на сцене вместе. В то же время защита Евгения Петросяна отмечает, что фактически брак распался 15 лет назад.

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